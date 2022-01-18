Температура воздуха в Коми опустится до -31°С

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Метеорологи регионального ЦГМС сообщили, что 18 января в Коми ожидается морозная погода. Температура воздуха упадет до -31°С. Обещают также гололед, изморозь, а также снег.

Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с. Температура ночью и днем преимущественно составит -6...-11, при прояснении -16...-21°С. На крайнем севере – -26...-31, в Интинском районе днем -15...-20°С.

В самом Сыктывкаре будет облачно и снежно. Порывы ветра также максимально достигнут 3-8 м/с. Температура ночью и днем -6...-8°С.

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