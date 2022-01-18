«У нас есть свой Байкал»: снимки невероятных ледяных узоров сделали на реке под Воркутой

Фото: с личной страницы Ольги Барановой

Воркутинцы выкладывают в социальные сети невероятные снимки ледовой поверхности реки Собь Полярного Урала. Местные сравнивают их с пейзажами озера Байкал, где на прозрачном бирюзовом льду образуются узоры из трещин. Красота неописуемая!

Фото: с личной страницы Ольги Барановой

Вот вам шикарная белая роза, распустившаяся в толще льда под чуткой заботой Дедушки Мороза, а вот чистое каменистое дно в природном увеличении, словно ковер под ногами. Жительница Воркуты Ольга Баранова запечатлела причудливые узоры на реке Собь в 141 км в сторону Лабытнангов.

Фото: с личной страницы Ольги Барановой

Такие красоты, по мнению ученых, появляются из-за того, что лед формируется в водоеме постепенно, вода не замерзает полностью из-за постоянного перемешивания, и в ней образовываются крошечные кристаллы, образующие впоследствии природные рисунки.

Фото: с личной страницы Ольги Барановой

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