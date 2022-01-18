«Пересадим региональных чиновников в ветхое здание»: решение проблемы со старыми школами в Коми предложил министр просвещения

Министр пообещал, что проблема будет решена. Фото: edu.gov.ru.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов резко высказался по поводу ситуации в печорской школе №2, где воспитанников начальных классов вынуждают переезжать из здания школы в связи с аварийным состоянием образовательного учреждения. Самое печальное, что предложенное «новое» здание – школа №4... также признана аварийной еще в 2019 году. Шило на мыло, как говорится.

Стучались во все двери

Напомним, родители учеников начальной школы №2 имени Андрея Стенина в Печоре, не сумев достучаться до местной власти, обратились к президенту Владимиру Путину, записав видео, в котором сообщили, что здание родной школы признано непригодным для занятий из-за аварийного состояния. Детей временно перевели в здание старой школы, а учебный процесс организовали в две смены.

– Трудно настроиться на новое время учебы. Преподаватели тоже пострадали, они вынуждены проверять тетради чуть ли не на коленках в коридоре, – сетуют родители.

Фото: СОШ №2.

Ранее печорцы обращались к чиновникам и правоохранителям всех уровней, ими было проведено много родсобраний и обсуждений. Знаете, что ответила администрация города? Этажи, где запланировано обучение школьников, пригодны для занятий!

– Но в итоге администрация решила восстановить часть здания другой школы – учебного заведения №4, которая была закрыта в 2019 году. Было проведено обследование здания, со слов администрации, выдано техническое заключение и рекомендации по возможной эксплуатации, – говорится в видеообращении.

Родители воспитанников аварийной школы в Печоре волнуются за безопасность своих детей. Скрин видео.

Местные переживают, что в школе, которая признана также аварийной, в 2019-ом провалился плинтус между стеной и полом, что, по их мнению, дает повод волноваться не только за качество обучение, но и безопасность детей.

Пересадим министерство

Решение проблемы обозначил в довольно категоричной форме министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов:

– Ситуация в Печоре говорит о том, что ответственные руководители не слышат людей и не реагируют на их обращения. Если региональное министерство не способно найти решение этой проблемы, то мы можем предписать им ровно то, что они предложили учащимся и их родителям. Пересадим городских, а если надо и региональных чиновников в ветхое здание школы №4, а здание управления образования вернем школе. Уверен, решение быстро найдется, а работу регионального министра образования мы проверим на соответствие занимаемой должности, – сказал «КП-Коми» министр федерального профильного ведомства.

Кстати

По словам родителей, за последние годы в Печоре закрылись пять школ: средняя школа №5 превратилась в Управление образования, в средней школе №87 появилась частная гостиница, СОШ №65 была сожжена, половина здания средней школы №3 передана под торговый центр, начальная школа №2 признана аварийной и непригодной для эксплуатации, школа №4 тоже аварийная и требующая капитального ремонта, под угрозой закрытия еще несколько школ.

Фото: СОШ №4.

– Нам негде учить наших детей, – резюмируют родители. – По факту нас переводят из одной аварийной школы в другую в таком же состоянии.

Родители требуют, чтобы в Печоре построили две новые школы – в Речной и Железнодорожной частях города, а также провели капитальный ремонт не только в СОШ №4, но и в других печорских школах.

Министр Кравцов подчеркнул беспрецедентность программ строек и капитального ремонта, которые в каждом регионе поддерживаются из федерального бюджета. Он заверил, что требования жителей Печоры будут удовлетворены.

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