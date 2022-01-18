Родители из Печоры сообщили, что их детей перевели в аварийную школу

Фото: архив КП

В Печоре родители школьников начальных классов сообщили, что их детей переводят из одной школы в другую. Чтобы решить проблему, пожаловавшиеся обратились к главе государства Владимиру Путину.

Местные жители переживают, что во второй школе №4, которая признана также аварийной, в 2019 провалился плинтус между стеной и полом, что, по их мнению, дает повод волноваться не только за качество обучение, но и безопасность, сообщили журналисты телеканала «7х7».

Ранее родители уже обращались в муниципалитет, прокуратуру и к местным депутатам. В администрации сообщили в сентябре 2021 года, что первый и второй этажи, где запланировано обучение школьников, пригодны для занятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасибо каждому»: жители Коми помогли погорельцам из Мутного Материка вернуться в родное село после происшествия (подробнее)