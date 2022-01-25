В Сыктывкаре вновь началось массовое отравление собак

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

В сообществе приюта для бездомных собак «Друг» опубликовали фото трупов собак. Несчастные стали жертвами отравителя, уверенны горожане. Наиболее частые случаи страшных находок – эжвинский и городской микрорайоны Строителя и Лесозавод, практически все животные были обнаружены при смерти рядом с магазинами.

Собаки бьются в конвульсиях, у них идет кровь и пена изо рта. Кого-то успевают спасти, кого-то нет. Среди жертв – бездомные или «самовыгульные» собаки.

Волонтёры приюта просят снимать на камеру тех, кто подкармливает животных чем- то подозрительным, а также советуют горожанам иметь при себе инъекции для оказания первой помощи животным при отравлении.

- В городском строителе начали травить собак! Наш пёс по счастливой случайности, благодаря неравнодушным соседям остался жив. В ветклинике сказали, что случаи имеют массовый характер. Надевайте на собак намордники, следите за ними на прогулке, не отпускайте от себя ни на шаг, не спускайте с поводка, - предупредила Надежда Бурдейная.

Кокшаров Андрей тоже сообщил, что к нему на участок закинули ночью ведро с какой-то замёрзшей кашей внутри. Он спрашивает комьюнити: Есть у кого-нибудь информация о людях, которые травят в лесозаводе собак?

Подозреваемые есть во всех трёх точках города, но без доказательств зоозащитники не могут написать заявления на отравителей собак.

- Ввек интернета не сделать хотя бы фото? Или не подобрать кусок с земли кинутый ими, чтоб точно убедиться, что кидают отраву? С таким отношением так и будут травить у вас, и передавать слухи друг другу. А толку от этого ноль, - прокомментировала Светлана Уваркина под постом.

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