В Коми за сутки от COVID-19 выздоровело в 4,5 раза больше человек, чем заразилось

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В Коми продолжает расти суточный показатель заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным, за последние 24 часа в республике зарегистрирован 141 новый факт заболевания. За все время пандемии лабораторно было подтверждено 99 217 случаев инфицирования коронавирусом.

Из общего числа зараженных 87 925 выздоровели, за сутки этот показатель вырос на 640.

Обновился и показатель смертности. За минувшую ночь скончались шесть человек в результате осложнений, вызванных инфекцией. За весь период официально подтверждено 2 725 летальных исходов.

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