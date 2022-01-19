Православный студент из Египта впервые погрузился в прорубь в Коми

Бишу Сафуат в восторге от купания в проруби. Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня сыктывкарцы и все жители Коми празднуют Крещение Господне – один из самых главных праздников православных христиан, другое его название Богоявление, именно в этот день в виде Пресвятой Троицы явил себя Бог. Традиционно большинство верующих в России в этот день посещают церковь, набирают освященную воду, сами окунаются в ледовую иордань.

Празднование началось в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе, после божественной литургии горожане отправились к купели у понтонного моста в м. Заречье крестным ходом, который сопровождали правоохранители.

В палатке для переодевания очень жарко. Вблизи нее можно угоститься чаем с конфетами. Фото: Нина ЮШКОВА

На месте помимо установленных палаток для переодевания, подошедших встречали сотрудники МВД, Росгвардии, спасатели и врачи.

Крестным ходом шли православные до иордани. Фото: Нина ЮШКОВА

На месте заранее ждали спасатели, врачи и сотрудники МВД, купающиеся могли погреться в обогреваемых палатках.

Крестным ходом шли православные до иордани. Фото: Нина ЮШКОВА

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сам прибыл освятить купель вблизи Заречья. Он обратился к Пастве с пожеланием всем Божьего благословления, а также сообщил, что в обряде омовения главное думать не только о здоровье, а о душе и вечности. Он упомянул о целебном свойстве святой воды.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим освятил купель вблизи Заречья. Фото: Нина ЮШКОВА

– Освященную воду необходимо употреблять натощак, а при болезни - в любое время, ей можно мазаться как лекарством, – молвил владыка Питирим.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим освятил купель вблизи Заречья. Фото: Нина ЮШКОВА

После благословления батюшки верующие направились набирать водичку, те, кто собрался духом, пошли искупаться во вторую прорубь для омовения.

У купели внимание к себе привлек египтянин Бишу Сафуат. Сам он родом из Хургады, служит дьяконом в Коптской православной церкви. Его сопровождали друзья-однокурсники из Египта – студенты медицинского института. Окунуться в прорубь они не решились, но с удовольствием пришли поддержать своего товарища и понаблюдать за другими.

Бишу Сафуат в восторге от купания в проруби. Фото: Нина ЮШКОВА

– Мы с другом православные, еще один друг мусульманин родом из Иордани. Я окунался впервые, вода очень холодная, – рассказал «Комсомолке» Бишу. Египтяне также добавили, что после окончания мединститута хотят вернуться на Родину.

– У вас очень холодно! – смеются студенты. – Мы замерзаем.

Погода теплая, в прорубь все заходили легко. Фото: Нина ЮШКОВА

В основном в прорубь погружались представители старшего поколения.

– Я верю в чудотворную силу крещенской воды, купаюсь каждый год, начиная с 25 лет. Чувствую себя отлично, вода даже не кажется холодной! – сказал пенсионер Иван, который умудрился пообщаться после омовения, а только затем неспеша отправился в мужскую палатку переодеваться.

Погода теплая, в прорубь все заходили легко. Фото: Нина ЮШКОВА

Одна сыктывкарская семья пришла к купели всем составом: папа, мама, младенец в автолюльке и девочка четырех лет.

– У нас купается только муж, мы наблюдаем. Однако сейчас он пошел с малышом к проруби набрать нам воды и заодно промыть сыну личико освященной водой, – рассказала женщина.

Погода теплая, в прорубь все заходили легко. Фото: Нина ЮШКОВА

Купались немногие, за час очередь быстро исчезла.

– Сегодня мы будем дежурить до полуночи. Сейчас будут подходить в течение дня еще желающие, но очередей уже не должно быть, – сообщила «КП-Коми» правоохранитель.

Напомним, в Сыктывкаре искупаться можно возле переправы на улице Кутузова, в Эжве, Нижнем Чове и на Красной горе. С праздником, православные!

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