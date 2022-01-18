«Никакого алкоголя!»: советы по погружению в иордань дает опытная сыктывкарская моржиня Лара Гвардина

Лара Гвардина В сентябре этого года Лара поставила новый личный рекорд. Она проплыла 95 минут в холодной воде. Фото: Нина ЮШКОВА

Грядет Крещение Господне, значит, уже этой ночью православные жители Коми смогут совершить традиционное омовение в освящённой иордани. Опытная сыктывкарская моржиня Лара Гвардина дала советы тем, кто впервые решился совершить обряд омовения.

– Если вы всё-таки решились окунуться в купель, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Закаливание для организма обязательно принесёт пользу, если будет вводиться постепенно и будет носить системный характер. Очень опрометчиво нырять в прорубь раз в год без должной подготовки, без оценки состояния здоровья специалиста, – рекомендует Лара.

Моржи Сыктывкара на Крещение тоже окунаются в прорубь. Только в свой, ведь сыктывкарские моржи купаются долго. Фото: Нина ЮШКОВА

Самое главное, что отмечает экстремалка, нужно иметь при себе: удобную обувь без шнурков, две пары шерстяных носков, две пары теплых рукавиц, теплый головной убор, теплый халат и полотенце, теплый чай в термосе.

– Обязательно нужно держать себя в тепле в очереди к проруби. Не стоит ожидать ныряния в одном купальнике в сланцах. Конечности обмораживаются первыми – ваши ноги, руки, голова должны быть в тепле и до ныряния, и после, – советует моржиня.

Уже в палатке следует сменить варежки и носки на сухие, согреться горячим чаем с термоса. И никакого алкоголя!

Напомним, в Коми планируют оборудуют 40 крещенских купелей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В местах проведения мероприятий будут дежурить спасатели, правоохранители и народные дружинники. В Сыктывкаре планируют открыть четыре купелей. Они расположатся в Эжве, Нижнем Чове, на Красной горе и возле переправы на улице Кутузова. Возле купелей установят палатки с обогревом для переодевания.

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