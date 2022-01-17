Какой будет погода в Коми на Крещение в 2022 году

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В Коми обещают теплую погода на Крещение. С таким прогнозом выступили региональные синоптики. По их данным, температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов.

- Почти по всей республике на Крещение столбик термометра покажет -8...-15 градусов. Однако северо-западные регионы будут подвластны морозам. Там ожидается понижение температуры до -25 градусов, - сказали метеорологи.

В целом, юго-западные районы уже сегодня, 17 января, днем окажутся в более теплом воздухе, температура повысится до -7...-12 градусов. Со вторника теплые воздушные массы продолжит распространяться в северо-восточном направлении. Но пока потепление затронет Заполярье, в северо-западных районах уже в среду, 19 января, начнется процесс похолодания.

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