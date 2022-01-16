Где в Коми в 2022 году откроют Крещенские купели

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Коми планируют оборудовать 40 крещенских купелей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В местах проведения мероприятий будут дежурить спасатели, правоохранители и народные дружинники. В Сыктывкаре планируют открыть четыре купелей. Они расположатся в Эжве, Нижнем Чове, на Красной горе и возле переправы на улице Кутузова. Возле купелей установят палатки с обогревом для переодевания. Список мест проведения Крещенских купаний в городах и районах Коми можно посмотреть здесь.

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