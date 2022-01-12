В Коми к Крещению подготовят более 30 купелей

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Начальник МЧС в Коми Алексей Пархомович сообщил, что в Коми намерены подготовить более 30 купелей к Крещению. В настоящий момент, по его словам, эксперты обследуют лед в предполагаемых местах. Он также сообщил, что около купелей 19 января будут дежурить народные дружинники, спасатели и полицейские, передали в «Комиинформ».

- Будем вводить дежурные караулы, осуществлять контроль на льду за проведением праздника. Надеемся, что Крещение люди проведут с соблюдением собственной безопасности, - отметил начальник МЧС.

«Комсомолка» раньше сообщала о плане проведения праздника в Сыктывкаре. Власти города пообещали установить около купелей палатки с обогревом, уточнив при этом, что внутри палаток из-за угрозы распространения коронавирусу смогут находится не более 15 человек.

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