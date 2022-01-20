В Коми из-за быстрого распространения «омикрона» вернули ограничения

Фото: пресс-служба Главы Коми.
Глава Коми выпустил очередное видеообращение. Владимир Уйба сообщил о принятых решениях оперштаба, связанных с мерами профилактики против нового штамма коронавируса «омикрона».
В Коми ежедневно прогнозируют до 3,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией в сутки, если не ввести ограничения.
– Медслужба не сможет отработать такой объем, просто будет не в силах, – подчеркнул Глава.
Для того, чтобы предотвратить распространение вируса, власти приняли решение вернуть ограничения.
Итак. С 21 января в регионе будут запрещены все виды очных мероприятий: собрания и конференции, большие спортивные мероприятия, показы театральных постановок и кинофильмов. Спектакли и спортивные мероприятия можно проводить без болельщиков и зрителей.
Интернатные учреждения с круглосуточным пребыванием переходят на закрытый режим работы.
– Омикроном заболел ребенок, который не покидал стен интерната, поэтому понятно, что вирус принес персонал, – объяснил Уйба.
Будут организованы дополнительные меры по привлечению медицинского персонала: задействуют студентов-медиков, которые будут работать в поликлиниках и станциях скорой помощи.
В общественном транспорте будет проводится дополнительная дезинфекция в часы пик с обязательным соблюдением масочного режима.
Глава подчеркнул, что болеют преимущественно непривитые пациенты (90%). Одна привитая женщина преклонного возраста за последние сутки скончалась от последствий коронавируса.
– Мы не можем терять людей при потере контроля, – резюмировал Уйба.
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