В Сыктывкаре экоактивисты открыли музей ненужных вещей

Фото: скриншот сюжета телеканала «Юрган»

В экоцентре «Дырнос» в Сыктывкаре появился музей ненужных вещей. Даже сейчас этим вещам можно найти применение, уверены создатели необычного хранилища. У каждой вещи – своя история. Подробности расскажет «Комсомолка».

Сегодня музей хлама, как ласково называют его создатели, насчитывает свыше 500 экспонатов, сам экоцентр, где расположился музей, был создан недавно, в апреле этого года. Начинал свою работу с «чистых акций», после чего появился пункт приема отходов, потом и прорисовалась концепция музея ненужных вещей.

Экоактивист Константин Мороков. Фото: скриншот сюжета телеканала «Юрган»

– Идея пришла во время субботника. Мы находили интересные вещи и, чтобы не выкидывать, оставляли их у себя. Они стали накапливаться, мы расставили их на полки. Люди продолжали приносить и другие ненужные вещи – мы оставляли у себя, так и образовался небольшой музей, – поделился Константин.

Фото: скриншот сюжета телеканала «Юрган»

Большая часть экспонатов – книги, их горожане приносят больше всего. Один из наших земляков даже подарил музею большую библиотеку, которая досталась ему от ученого, предыдущего жильца купленной им квартиры.

– Самая необычная вещь – это бутылочка для уксуса, она имеет треугольную форму, чтобы человек, взяв в руку сразу понял, что это уксус, – рассказал экоактивист Константин Мороков.

Библиотека Музея. Фото: скриншот сюжета телеканала «Юрган»

Немало на полке сувениров, игрушек, дисков, да и советская посуда занимает значительный процент витрин. Не только баночками, коробочками, скляночками ограничиваются полки музея ненужных вещей, здесь есть даже детская одежда – платье, привезенное из ГДР.

Окончательного названия у музея пока нет, в планах у организаторов пост-розыгрыш на имя своеобразного учреждения культуры. К формированию коллекции и вы можете приложить свою руку. Сделать это очень просто – можете передать интересные безделушки энтузиастам. Совершить экскурсию можно в день приема мусора в экоцентре «Дырнос», ближайшая #ЧистаяСуббота состоится 29 января с 11 до 15 часов по адресу: Дырнос, 114/2.

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