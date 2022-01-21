В Коми придут снегопады и метели

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Синоптики ЦГМС сообщили, что в Коми 21 января ожидается снег, сильные порывы ветра и метели. Температура воздуха днем максимально опустится до -9°С.

По прогнозу синоптиков, погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет южный 8-13 м/с, утром местами порывы достигнут 15-20 м/с. Пообещали также сильную метель. Температура днем составит -4...-9°С.

В Сыктывкаре 21 января также пообещали облачную погоду. Днем по прогнозу без существенных осадков. Ветер Ю 6-11 м/с. Температура -4...-6°С.

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