Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 4:15

В Коми придут снегопады и метели

В республике по-прежнему будет бушевать сильный ветер
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что в Коми 21 января ожидается снег, сильные порывы ветра и метели. Температура воздуха днем максимально опустится до -9°С.

По прогнозу синоптиков, погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет южный 8-13 м/с, утром местами порывы достигнут 15-20 м/с. Пообещали также сильную метель. Температура днем составит -4...-9°С.

В Сыктывкаре 21 января также пообещали облачную погоду. Днем по прогнозу без существенных осадков. Ветер Ю 6-11 м/с. Температура -4...-6°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Порывистый южный ветер принесет на северо-восток Коми метели (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ