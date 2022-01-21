Форсаж по-коми: гаишникам пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль

Фото: МВД по Коми.

В сети появилось видео настоящей погони с сиреной и стрельбой! Происшествие случилось 15 января после семи вечера в Ухте. Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины ГАЗели, чтобы водитель остановился. Подробности КП-Коми рассказали в МВД по Коми.

Во время погони водитель не реагировал на требования полиции, нарушал ПДД: выезжал на встречку, проезжал на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекторы поступили по закону и справедливости — открыли огонь. Семь предупредительных выстрелов и один — по колесам машины. Нарушителя остановили.

Уже при проверке документов выяснилось, почему водитель пытался скрыться. Во-первых, был слегка, как говорится, подшофе, во-вторых, имел уже кучу нарушений. Вишенка на торте — 31-летний мужчина уже был однажды лишен прав за нетрезвое вождение!

В отношении задержанного составлено 10 административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Кстати, подобный случай со стрельбой по колесам был еще совсем недавно. В Усинске в ходе погони за пьяным водителем в ноябре 2021 года полицейским пришлось так же открыть огонь.

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Известны подробности погони (подробности)