В Коми число зараженных COVID-19 увеличилось на рекордные 738 случаев

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Коми перешагнула за новый числовой рубеж: 102 591 человек заболел коронавирусом за все время пандемии. Этот показатель вырос за сутки на рекордны 738 случаев заражения.

Отмечается, что показатель выздоровления увеличился на 228 человек. За весь период было выписано 93 782 пациента.

Еще шесть человека умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Официально же было подтверждено 2 772 летальных исхода за все время пандемии.

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