Число инфицированных COVID-19 в Коми выросло на 755 новых случаев

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В Коми выросло число зараженных коронавирусом. По состоянию на 29 января, в республике зарегистрировано 103 346 фактов инфицирования ковидом. Это на 755 больше, чем было днем ранее.

Как сообщает федеральный оперштаб, количество летальных исходов за все время пандемии достигло 2 773. За сутки от коронавируса умер один пациент.

Вместе с тем многие заразившиеся успешно излечиваются от ковида. Показатель выздоровления на сегодняшний день составляет 94 073 человек, за последние 24 часа 291 человек успешно поборол болезнь и был снят с медицинского учета.

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