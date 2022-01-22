Синоптики пообещали в Коми порывы ветра до 17 м/с и метели

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Синоптики ЦГМС сообщили, что сегодня, 22 января, в республике ожидается ухудшение погоды. По информации метеорологов, в Коми придет сильный ветер со скоростью до 17 м/с, а а также метели.

Порывы ветра в среднем составят 4-9 м/с, на крайнем северо-востоке 8-13 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем -7...-12, местами -3...-8°С.

В Сыктывкаре 22 января будет облачно и без осадков. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -7...-9°С.

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