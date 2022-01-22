«Судороги уже начались»: в Ижме спасли тонущего рыбака

Фото: скриншот с видео группы в Телеграм «Сыктывкар №1»

В Ижме местным жителям удалось спасти провалившегося под лед и начинавшего тонуть рыбака. Двое сотрудников «Россетей» электромонтер Денис Лазуткин и машинист Марат Дроботов незамедлительно кинулись ему на помощь и буквально спасли жизнь. Информация о произошедшем появилась в телеграм-канале «Сыктывкар №1».

– В районе половины десятого позвонил отец и рассказал, что провалился под лед человек. Быстро зацепили за снегоходы аэролодку и приехали на берег. Подъехал к нему, с разу с первого раза не удалось поднять, так как у него руки-ноги были замерзшие, судороги уже начались. Все же как бы получилось поднять лодку. Где-то минут через пять-десять начал терять сознание, пришлось тормошить, будить его, глаза были зеркальные, как стекло, – рассказал Денис Лазуткин.

После мужчину все же удалось спасти и передать медикам. Со слов очевидцев, пострадавший вышел на тонкий лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Северная Припять: путешественник Адальберто Буццин из Италии приезжает в Коми уже во второй раз (подробнее)