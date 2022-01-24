В Коми пообещали гололед и метели

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В Коми сегодня, 24 января, ожидается снежная погода. Местами синоптики пообещали также небольшой снег. По прогнозу ожидается метель и гололед, и порывистый ветер до 12 м/с.

Метеорологи передали, что ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. По прогнозу температура днем составит от -6...-11°С.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, а также небольшой снег. Порывы ветра в столице Коми достигнут от 7 до 12 м/с. Температура ночью -13...-15, днем -9...-11°С.

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