В Коми обрушился пол вместе с людьми в новом доме для переселенцев из ветхого жилья

Фото: Валентина Матлас

В Емве в Княжпогостском районе Коми в прямом смысле рушится дом. Может быть, не было бы ничего удивительного – аварийных домов в регионе много, однако этот дом и был построен для переселения в него жильцов из домов, признанных непригодными для проживания.

Новый дом находится по адресу улица Октябрьская, дом 30А, его сдали в 2009 году, как и планировалось, в него заселили емвинцев из ветхих и аварийных домов. Однако недолго музыка играла…

Фото: Валентина Матлас

Валентина Матлас опубликовала шок-фотографии – в квартире её мамы просто рухнул пол в подпол, обрушилась вниз и вся сантехника в уборной. На фото видно, что просто образовалась дыра, страшно представить, что туда провалились и люди.

- Пол провалился вместе с людьми!!! К моей сестре спустились со второго этажа соседи в гости, они сразу направились в ванную комнату помыть руки, как всё обрушилось. У женщины серьезные травмы, - возмущается Валентина.

Особенно её раздосадовало то, что, по её словам, в администрации ей отрезали: больше двух человек заходить в ванную комнату нельзя, мол, поэтому всё и обрушилось, да и работник администрации просил никуда не обращаться. Жильцы не стали никого слушать и начали трубить во все инстанции: местным депутатам и даже самому Владимиру Путину рассказали.

Фото: Валентина Матлас

- Моя мама инвалид первой группы, она неходячая. Я недавно забрала её жить к себе в квартиру, а к ней переехала моя сестра. Мы ее заносим в ванну помыться, там я тоже нахожусь вместе с ней. Пол мог провалиться и с ней, когда мы были в этом доме, нам очень страшно. Ей возвращаться в свой дом опасно, - рассказала «Комсомольской правде – Коми» Валентина Матлас.

В комментариях под постом подключились и остальные, у кого тоже в этом доме обнаружены проблемы.

- У свекрови на кухню зайти невозможно, пол уже начинает потихоньку уходить вниз. А так как ее недавно затопили соседи сверху, то скоро и у нее так будет (обвал) с полом, там встать некуда, не знаем, как мебель вынести, - написала Руслана Статкевич.

- Дом может сложиться в любой момент, прогнили балки. Бедные люди, - написала Елена Чучкевич.

Депутат Совета городского поселения Борис Пестов уже обратился к чиновникам и в прокуратуру Коми с требованием незамедлительного решения сложившейся ситуации, проведения проверки технического состояния дома. Мы будем следить за развитием событий.

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