Прокуратура провела проверку на безопасность СОШ №4 в Печоре

СОШ №4. Фото: сайт школы.

Прокуратура организовала проверку местной школы на аварийное состояние. Чиновники и правоохранители провели обследование здания СОШ № 4 в целях оценки его технического состояния, а также возможности обучения в нем детей.

Напомним, родители учащихся печорской школы №2 записали видеообращение президенту страны с просьбой помочь в решении проблемы: школьников начального звена из одной аварийной школы переводили учиться в... другую аварийную. От всей этой ситуации страдали и учащиеся, и учителя, и родители.

На проблему остро отреагировал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он в резкой форме обозначил свое видение ситуации и раскритиковал работу региональных чиновников.

Как подчеркивается в сообщении прокуратуры Коми, по результатам проверки школы №4 при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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