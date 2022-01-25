«Провалился вместе с людьми»: в Коми появилась видеозапись крушения пола в новом доме для переселенцев из ветхого жилья

Фото: Валентина Матлас

В соцсетях появилось видео крушения пола в доме на улице Октябрьская, 30А в городе Емве Княжпогостского района Коми.

- Пол провалился вместе с людьми!!! К моей сестре спустились со второго этажа соседи в гости, они сразу направились в ванную комнату помыть руки, как всё обрушилось. У женщины серьезные травмы, - рассказала «Комсомолке» Валентина Матлас.

На видео понятно, что полы ванной комнаты просто ушли из-под ног женщин, а они провалились глубоко в подпол. Там же оказалась и сантехника. Из оставшейся части трубы полилась вода.

Женщинам подняться помогли, одна из них была травмирована и поехала в больницу.

Напомним, обвал пола произошёл 24 января. В сети жильцы дома стали обсуждать состояние дома 2009 года постройки, который был возведён для переселенцев из ветхих и аварийных домов Емвы.

Депутат Совета городского поселения Борис Пестов уже обратился к чиновникам и в прокуратуру Коми с требованием незамедлительного решения сложившейся ситуации, проведения проверки технического состояния дома. Мы будем следить за развитием событий.

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