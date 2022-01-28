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Общество28 января 2022 13:30

В Сыктывкаре все-таки пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом

Судьба мероприятия решалась в Москве
Источник:kp.ru
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Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Сыктывкаре решили не отменять чемпионат мира по хоккею с мячом. Об этом в ежедневном видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, грядущий чемпионат обсуждался на заседании федерального оперативного штаба. Однако в связи с ситуацией с коронавирусом проведение соревнований было под вопросом.

– Непростое решение было принято – мы практические его отстаивали, аргументируя тем, что республика готова, – рассказал Уйба.

Власти Коми попросили федеральное Министерство спорта помочь оплатить ПЦР-тестирование. Глава республики отметил, что на эту просьбу в Москве ответили положительно. Теперь же, по его словам, остается нерешенным вопрос о наполняемости. Уйба рассчитывает, что она будет хотя бы 50-процентной.

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