Мэр Сыктывкара предложила пути решения проблемы безнадзорных собак на улицах

Фото: администрация Сыктывкара

В Коми, как и по всей России, остро стоит вопрос скопления стай бродячих собак в населённых пунктах. Псы, которые когда-то были домашними и по жестокой воле судьбы оказались на улице, теперь стали ненужными – не находятся «добрые руки», которые приютят их возле дома в уютной будочке, а имеющиеся приюты (а их немного) переполнены.

На данный момент нет обязательной системы учёта животных, за отказ от питомца не следует никакого наказания. Разведение собак не облагается налогом, в итоге – объявлений даже на сыктывкарском Авито полным-полно: мол, отдадим чистокровных хаски в добрые руки. А брать уже не хотят. А кто взял, часто понимает, что не в его силах эта порода!

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, чтобы лучше понять, как решать проблему, навестила бездомных собак в приюте «Друг», где проживают на данный момент 300-350 особей, прогулялась среди хвостиков и пообщалась с руководителем Светланой Уваркиной.

Фото: администрация Сыктывкара

– Согласна с теми доводами, что закон нельзя ориентировать в сторону отстрела или усыпления животных. Это негуманно и неэффективно, поскольку собаки на улицах – это следствие легкомысленного отношения их бывших владельцев. Иными словами нужно устранять причины, а не следствие, – пояснила Наталья Хозяинова.

Руководитель приюта «Друг» Светлана Уваркина подтверждает это: «Почти все собаки – бывшие домашние. Люди отказались от них в силу разных обстоятельств – не сошлись характерами, аллергия, родились дети, переезд и прочее. Много собак оказываются на улице из-за решения пенсионеров, для которых содержание и выгул собак оказываются проблематичными».

Градоначальник считает, что совершенствование законодательства позволит приблизиться к решению проблемы безнадзорных собак на улицах. И предлагает ввести обязательный учет животных, как, например, недавно предлагалось производить чипирование. Так будет ясно, кому конкретно принадлежит собака.

– Необходимы существенные штрафы за самовыгул собак и за отказ от питомца. Нужна господдержка подобных приютов, которые показывают эффективность, если они работают по инициативе неравнодушных людей. По данным вопросам будем отрабатывать с депутатами местного Совета, Госсовета, искать поддержки федеральных законодателей, – отметила Наталья Хозяинова.

Светлана Уваркина подчеркнула, что приюту «Друг» всегда необходима помощь для содержания собак. Подробности и контакты размещены в ГРУППЕ.

Собаки попадают в приют преимущественно после отлова службой «Аракс», куда с жалобами на бродячих собак могут обращаться горожане по телефону 8 8212 29-74-82.

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