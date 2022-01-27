«За полчаса мы продвинулись на полметра»: жители столицы Коми делятся впечатлениями от работы пункта экспресс-тестирования на коронавирус

Фото: скриншот видео Болеслава Скроцкого

Сегодня в столице Коми на республиканском стадионе открылся пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Однако наплыв желающих провериться оказался куда больше, чем предполагалось. Что и привело к конфликтам и негативной реакции горожан.

Для того, чтобы сдать тест, нужен паспорт и медицинский полис, сообщал региональный Минздрав. Сыктывкарец Болеслав Скроцкий обрадовался и тоже посетил пункт тестирования. Там, по его словам, ждал сюрприз – огромная очередь. Всё происходящее он заснял на камеру. Мужчина возлагал на экспресс-тестирование большие надежды.

– Первое, что я увидел – огромная очередь, духота. Причина долгого простоя ясна – в век информационных технологий регистрация граждан происходит в ручном режиме, что занимает достаточно много времени у врачей. По факту за полчаса времени очередь продвинулась на полметра. Виноваты ли в этом рядовые врачи? Конечно, нет! А кто? – задает риторический вопрос Скроцкий.

Болеслава Владимировича опечалил горожанин по имени Вячеслав, который, мужественно отстояв час в очереди, не выдержал и в сердцах высказал всё, что накипело. Медработникам досталось по первое число.

– Оказалось, что у него больные близкие родственники, а сам он вынужден был взять отпуск за свой счет. Появилась патовая ситуация: ухаживать за близкими и остаться в безденежье или бросить родню на произвол болезни и заработать копейку в дом. Скромно и терпеливо простояв час в очереди, крепкий человек сломался! Что говорить, просто посмотрите видео, – рассказывает Болеслав Скроцкий.

Кстати, из 40 прошедших иммунохроматографический анализ на пункте экспресс-тестирования у двоих человек был подтвержден COVID-19, сообщили «Комиинформу» в пресс-службе Минздрава Коми.

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