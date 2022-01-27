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В Сыктывкаре открылся первый пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Пункт тестирования находится он на республиканском стадионе. Для того, чтобы сдать тест, нужен паспорт и медицинский полис. При положительном тесте помещение дезинфицируют. Что же касается самого человека, у которого обнаружили вирус, то его направят в ковид-центр на улице Карла Маркса, 116. Для людей с положительным тестом есть отдельный вход. Их осмотрит врач и выпишет больничный. Кроме того, пациенту назначат лекарства по показаниям. Через две недели назначается повторный тест.

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