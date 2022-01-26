В Коми установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрировано увеличение числа зараженных коронавирусом. Суточный прирост, согласно обновленным данным, составил 449, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. За весь период ковид был диагностирован у 101 230 человек.

Выздороветь смогли 92 911 человек, 649 из них за минувшие сутки выписались из больниц. Смертью закончилось 2 759 случаев заболевания. За последние 24 часа число жертв выросло на шесть пациентов.

За сутки в больницы республики госпитализировали 61 человека, говорится в отчете оперштаба.

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