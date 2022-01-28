В Коми пообещали гололед и изморозь с сильным ветром

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ЦГМС передал прогноз погоды в Коми на 28 января. Синоптики сообщили, что в республике ожидаются гололедно-изморозевые отложения. По прогнозу в регионе скорость ветра составит от 3 до 8 м/с, порывы, уточнили метеорологи, будут достигать 13 м/с.

В целом в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит -11...-16°С.

В Сыктывкаре времени пройдет небольшой снег, максимальная скорость ветра составит 8 м/с. Температура днем -11...-13°С.

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