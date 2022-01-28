Стала известна личность маньяка из Воркуты, убившего и расчленившего 17-летнюю девочку из Коми

Фото из личного архива Д. Дирко

Дмитрий Дирко - убийца 17-летней Валентины Цывулиной из Коми. О его личности рассказали РИА «Новости». Мужчина жестоко расправился с подростком: убил, а затем и расчленил девушку. За это воркутинский дальнобойщик получил 21 год тюрьмы.

Свое преступление Дирко совершил в мае 2016 года. На учебной «девятке», которую он купил у местного инструктора, он остановился у голосующей на остановке Вале и предложил довезти до колледжа. Уже в салоне убийца девушки завязал с ней ссору, а затем убил и расчленил, а остатки разбросал в лесу.

Выяснилось, что Дирко всего 36 лет. Ранее он уже был судим за убийство женщины в 90-х. Отсидел и вернулся на волю в 2014. Обосновался в Костроме, женился и завел двоих детей. Со стороны казалось, что все в порядке, но резко мужчина переехал обратно в Воркуту. Позже выяснится, что в Костроме он убил и расчленил школьницу Викторию. От правосудия он и намеревался скрываться в Коми.

Страшное преступление он совершил днем 2 мая. Дирко на рабочей «Газели» ехал из Костромы в Киров. Недалеко от Мантурово увидел голосующую школьницу — предложил подвезти. Та охотно согласилась.

По дороге водитель и пассажирка поссорились. Дирко остановил машину, вытащил девочку из кабины, сильно избил и задушил. Убедившись, что она мертва, оттащил тело подальше в лес, прикрыл ветками.

На суде Дирко вдруг отказался от признаний, заявив, что ни в чем не виноват. Тем не менее его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Делом заинтересовались воркутинские следователи, искавшие Валентину Цывунину и тщательно анализировавшие похожие преступления. Зимой 2020-го Дирко снова допросили, а также еще раз провели биллинг его мобильника. Как выяснилось, сотовый находился неподалеку от места, где студентку видели в последний раз.

Уже в колонии Дирко сознался и в этом преступлении. По его словам, он решил подвезти ее на недавно купленной учебной машине. Затем все как по сценарию: ссора, убийство. Тело расчленил, останки разбросал по городу.

Как и в случае с Викой, на суде Дирко настаивал, что и тут он ни при чем, а показания дал под давлением. Ему не поверили и приговорили к 21 году колонии строгого режима.

Не исключено, что жертв на счету воркутинского дальнобойщика гораздо больше: сейчас следователи проверяют его на причастность к другим похожим исчезновениям.

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