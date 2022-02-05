В Коми выросли пособия на погребение

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В Коми увеличился размер пособий на погребение. Об этом сообщили в республиканском комитете по тарифам. После индексации пособие выросло на 600-800 рублей в зависимости от района республики.

В ведомстве подчеркнули, что индексация в этом году по поручению президента России составила 8,4%. Для сравнения, в 2021 году пособие было увеличено на 4,9%, а в 2020 году всего на 3%.

В Коми определили новые размеры пособий на погребение

Напомним, погребение может осуществляться за счет средств родственников, законного представителя или специализированной службой по вопросам похоронного дела (например, если погибший был одинок). В каждом из перечисленных случаев социальное пособие на погребение позволяет компенсировать расходы в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

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