«Слезы и психозы»: в Сыктывкаре родители школьников отказываются от дистанционного обучения

Фото: скрин видео Ольги Головко

Родители, несогласные с дистанционным обучением, встретились с начальником управления образования города Сыктывкар Ольгой Бригидой, об этом сообщила активистка Ольга Головко на своей странице.

На встрече управлению образования передали подписи родителей «против дистанционки», и сообщили, что из-за постоянного обучения за компьютером у детей начались головные боли, слабость, у некоторых и вовсе слезы и психозы. Часть родителей приняло решение отказаться от дистанционного обучения, их дети не выходят на дистанционные уроки, программу не усваивают.

Родители поинтересовались, что будет с теми детьми из-за отказа онлайн обучения. Их заверили, что отметок о непосещений занятий в журнале стоять не будут, от двоек тоже воздержатся.

- У этих детей в журналах успеваемости двоек стоять или «энок» не будет?

- Нет, - ответила Ольга Бригида.

- И с ними будут заниматься, когда они выйдут на учебу?

- Учитель посмотрит, какой уровень успеваемости, как дети освоили образовательную программу. Исходя из этого, скорректирует образовательную программу, - пояснила начальник управления образования.

- Главное, что детям не будут неуспеваемость ставить.

- Нет, там не будет двоек, - подчеркнула Ольга Бригида.

По сообщению участников встречи, 1300 родителей выступило против обучения онлайн.

- На сегодня нужно объединять усилия семьи и школы – попросила собравшихся Ольга Юрьевна. - Если ребенок болеет, и об этом много раз говорили, с утра [педагогу] надо провести классную минутку, провести опрос детей, кто может учиться, кто не может учиться, и после этого начинать образовательный процесс. Если ребенок болеет, его ни в коем случае нельзя заставлять учиться.

Ольга Головко сообщила своему комьюнити: Скажу сразу, ответ нас не удовлетворил, так как общение. На мой взгляд, больше было похоже на разговор слепого с глухим и выглядело оно следующим образом.

Напомним, роспотребнадзор Коми рекомендовал оставить школьников Сыктывкара на карантине до 5 февраля. Вчера сыктывкарцы, несогласные с временным переходом на дистанционную программу, собирали подписи против онлайн преподавания.

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