В Коми из-за ОРВИ закрыли школу

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Со среды, 26 января, в школе № 35 с углубленным изучением предметов Воркуты ввели карантин. Об этом сообщили в городском управлении образования.

В школе увеличилось количество заболевших острыми респираторными. В связи с этим учеников перевели на дистанционный формат. Планируется, что карантин продлится до вторника, 1 февраля. В администрации Воркуты отметили, что остальные школы заполярного города работают в прежнем формате. Как передает «Комиинформ», при этом ряд классов закрыт на карантин.

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