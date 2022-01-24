В Ухте школьников перевели на дистанционное обучение

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Школьников Ухты перевели на дистанционную форму обучения. Причиной такого решения власти называют выросшую заболеваемость ОРВИ среди детей и педагогов.

Сейчас очное обучение прекращено в образовательных учреждениях №3 и №4. С завтрашнего дня, 25 января, на дистанционку перейдут и ученики школ №10, №18 и №23.

Предполагается, что заочное обучение школьников продлится вплоть до конца января.

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