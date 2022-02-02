Чиновники Коми поддержали российских олимпийцев челленджем

Фото: с личных страниц Евгении Лясковской, Валентины Жиделевой, скриншот видео Игоря Гурьева

В Коми стартовала акция поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, которая начнётся уже 4 февраля.

Чиновники Коми в соцсетях призывают поддерживать российских олимпийцев.

Запустила челлендж зампред Госсовета Коми Валентина Жиделева со своих спортивных фотографий из тренажёрного зала, эстафету она передала председателю комиссии Госсовета Коми по здравоохранению, физ. культуре и спорту Андрею Климушеву и руководителю Контрольно-счетной палаты Коми Игорю Гурьеву.

Фото: с личной страницы Валентины Жиделевой

Игорь Гурьев представил подписчикам тренировку с боксерской грушей и отметил следующнго участника челленджа – мэра Усинска Николая Такаева.

- Люблю спорт и в свободное от работы время занимаюсь футболом! Игра помогает мне отвлечься от всего и сбросить накопленную усталость! Всем рекомендую! – рассказал мэр и передал эстафету депутату Госсовета Коми Евгении Лясковскую.

Фото: с личной страницы Евгении Лясковской

Она же в свою очередь передала звоночек депутату Виктору Бетехтину.

Фото: с личной страницы Виктора Бетехина

Теперь же цепочку, кажется, не остановить, остальные чиновники с удовольствием тоже поддержали спортивное движение: Вячеслав Завальнев, Геворг Киракосян. Последний передал эстафету тренерам отделения спортивной (вольной) борьбы МАУ СШОР «Эжва» старшему тренеру отделения Александру Сергеевичу, Алексею Юрьевичу тренеру отделения Бокса Артёму Вищуру, тренеру отделения тхэквондо МФТ Александру Геннадьевичу, председателю федерации ММА Республики Коми Петру Суворову.

Фото: с личной страницы Геворга Киракосяна

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