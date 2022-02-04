«Хочу борщ, бооорщщщ!»: лыжница из Коми Юлия Ступак успела соскучиться по русской еде в Китае

Фото: инстаграм Юлии Ступак

Лыжница Юлия Ступак, которая вместе с остальными спортсменами из России выступит на Олимпийских играх в Китае, уже успела соскучиться по своей стране, в особенности по привычному ей русскому меню.

Фото: инстаграм Юлии Ступак

- Я. Хочу. Нормальной еды, - опубликовала пост-крик о помощи Юлия. – Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бооооооорщщщщ!

Немножко спасает ситуацию красная икра, видимо взятая с собой из России прагматичным спортсменом. Юлия щедро положила икру себе сразу на яичницу и на тост.

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