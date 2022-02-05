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Спорт5 февраля 2022 14:00

«Это трэш»: Юлия Ступак прокомментировала со слезами на глазах свой провал на Олимпиаде-2022

Лыжница из Коми не смогла сдержать слезы после финиша на Олимпиаде в Пекине
Источник:kp.ru
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Старт Олимпиады в Пекине начался не очень радостно для уроженки Коми Юлии Ступак. Спортсменка стала лишь 24-ой в женском скиатлоне. Свои мысли и эмоции после гонки Ступак рассказала телеканалу МАТЧ ТВ. Произошедшее она назвала трэшем.

- Каждый день пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30 - это треш, - сказала лыжница со слезами на глазах.

Ступак призналась, что во время гонки не чувствовала себя в своем теле. По ее словам, это абсолютно не ее ресурсное состояние. Подводя итог, лыжница выразила надежду, что дальше будут результаты лучше, потому что сейчас хуже некуда, резко заявила уроженка республики. Спортсменка даже задумалась о завершении карьеры.

- Практически каждую неделю у меня какие-то казусы, то у меня болезни постоянные, то еще что-то. Но я так надеялась, что, приехав сюда, это все поменяется, но нет. По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать, - сказала она.

Ступак также поздравила серебряную призерку гонки Наталью Непряеву.

- Я очень рада за Непряеву, я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила.

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