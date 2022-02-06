Число зараженных ковидом в Коми превысило 113 тысяч человек

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В Коми выросло число инфицированных ковидом. Оперштаб России сообщил о новых зафиксированных случаях болезни. За последние сутки в регионе подтвердили заболевание у 1 483 человек. В общей сложности в Коми было зарегистрировано 113 406 фактов заражения. По данным на 6 февраля 2022 года, в республике от коронавируса скончались 2 796 пациентов, в том числе за сутки не стало трех человек. Выписано по выздоровлению на сегодня 96 527 пациентов, из них за сутки были выписаны в связи с завершением лечения 393 пациента.

Помощь врачей понадобилась еще 122 зараженным. Их госпитализировали в республиканские больницы в тяжелом и среднем состоянии.

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