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Здоровье6 февраля 2022 8:18

Число зараженных ковидом в Коми превысило 113 тысяч человек

В больницы республики были госпитализированы более 120 жителей Коми
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число инфицированных ковидом. Оперштаб России сообщил о новых зафиксированных случаях болезни. За последние сутки в регионе подтвердили заболевание у 1 483 человек. В общей сложности в Коми было зарегистрировано 113 406 фактов заражения. По данным на 6 февраля 2022 года, в республике от коронавируса скончались 2 796 пациентов, в том числе за сутки не стало трех человек. Выписано по выздоровлению на сегодня 96 527 пациентов, из них за сутки были выписаны в связи с завершением лечения 393 пациента.

Помощь врачей понадобилась еще 122 зараженным. Их госпитализировали в республиканские больницы в тяжелом и среднем состоянии.

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