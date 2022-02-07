«А может и не одну»: актриса из Коми Екатерина Ковальчук заинтриговала подписчиков загадочным сообщением

Фото: со страницы Катерины Ковальчук в соцсетях

Российская актриса театра и кино, уроженка Сыктывкара, 28-летняя Екатерина Ковальчук заинтриговала своих подписчиков, опубликовав загадочное сообщение в соцсетях.

- Пока я ещё сижу дома, смотрю Олимпиаду, и выздоравливаю, хочу заинтриговать, что скоро расскажу вам одну интересную новость! А может и не одну, - написала пост кинозвезда.

Теперь подписчики гадают: что же случилось интересного в жизни подруги шоумена Гарика Харламова (а, может, и даже экс-подруги)? И, конечно, желают ей крепкого здоровья.

Ранее Ковальчук отписывалась от актёра Гарика Харламова, с которым у теледивы был роман, во всех соцсетях. Фанаты пары предположили о разрыве отношений звездной пары. Однако сейчас Гарик и Катя вновь подписаны друг на друга в instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Республика, которой мой муж отдал всего себя… »: Виктория Лопырева рассказала о самоотверженной работе супруга на благо Коми Известная фотомодель подвела итоги года в Инстаграме (подробности)