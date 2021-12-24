«Республика, которой мой муж отдал всего себя… »: Виктория Лопырева рассказала о самоотверженной работе супруга на благо Коми

Фото: со страницы Виктории Лопырёвой в Instagram

Жена первого запреда правительства Коми Игоря Булатова, супермодель и фотомодель Виктория Лопырёва решила последовать тренду и подвести итоги уходящего года в сети Instagram. Задумкой было уложить двенадцать месяцев года в двенадцать кадров. Увы, звезда призналась, что сделать этого не получилось.

Согласимся с ней, невозможно в двенадцати кадрах описать многочисленные передвижения Лопырёвой: как она круто отмечала своё 38-летие в Турции, гуляла по в Мальдивской Республике в то время, как её супруг был командирован в Заполярье, стала послом павильона России на Экспо, рассуждала с подписчиками о культуре страха, сидя в Дубае.

Помимо официальных тусовок, радости от футбола с сыном, Виктория упомянула в своём сторис и плато Маньпупунёр, обозначив его местом силы и всепоглощающей энергии, а также не забыла и мужа, который, по её словам, не щадил себя работы ради.

«Республика, которой мой муж отдал всего себя… », - написала звезда в Инстаграме.

Порадуемся за Викторию и поделимся своими радостями, она попросила написать ей в комментариях. А радостей у нас, жителей Коми, было немало: к нам и сама Виктория заезжала, и новый коровник хотят сделать вместо старого, где работники ходили по колено в навозе, и гибддшники зачитывают протоколы нарушителям Коми в формате церковной исповеди.

Итоги года очень крутые у нас, не правда ли? Надеемся, что на место силы – каменные болваны – Виктория теперь будет ездить чаще, чем в Дубай.

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