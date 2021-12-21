«На меня вышли десятки российских СМИ»: инспектор ДПС из Коми стал популярен после выхода видеоролика, где он зачитывает протокол-проповедь

Шутник-ДПСник интерпретировал официальное предупреждение в формат молитвы, чем весьма порадовал пассажирку остановленного автомобиля. Фото: личный архив.

Сотрудник ГИБДД по Коми — тот еще юморист. Делает свою работу чётко, но по-особенному — не буднично, а с творческим подходом. В Интернет попало видео, которое сейчас стремительно набирает популярность. Молодой человек зачитал нарушительнице ПДД протокол словно священник на проповеди в церкви. Многие пользователи Сети креатив оценили.

И «штраф-то окаянный», и «покаялись в нарушении»: такая лексика свойственна исключительно проповедникам и священнослужителям, выступающими перед паствой. Шутник-ДПСник интерпретировал официальное предупреждение в формат молитвы, чем весьма порадовал пассажирку остановленного автомобиля. Счастливая смеющаяся автоледи, кстати, была задержана за непристегнутый ремень безопасности.

Как стало известно «КП-Коми», сотрудника ДПС зовут Вадим Ветошкин. Проживает он в Сыктывкаре, работает в Сыктывдинском ГИБДД. Его коллеги шутят, что Вадим обладает прекрасным чувством юмора. Сам герой не очень настроен общаться с прессой, говорит, мол, «не уполномочен». При этом позиционирует себя глубоко верующим человеком.

— Я не ожидал, что после выхода в Сеть ролика на меня выйдут десятки российских СМИ — телеканалы, несколько газет и радио, не думаю, что я могу комментировать рабочие моменты без согласования с руководством, — сказал «КП-Коми» Вадим.

В пресс-службе МВД по Коми заявили, что по данному факту начата проверка. При этом наказывать или увольнять с работы юморного инспектора за подобное поведение не планируют.

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