Суд Коми отправил в тюрьму прокатившего на капоте полицейского 23-летнего парня

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В Коми осудили 23-летнего парня, прокатившего сотрудника полиции на капоте машине. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек получил реальный срок.

Инцидент произошел в конце июля этого года в Воркуте. Страж порядка дежурил с коллегами у Центральной улицы, когда заметил молодого парня за рулем ВАЗ-2110. Парень явно был нетрезв. Полицейский попросил предъявить документы, но водитель не отреагировал, а начал двигаться на своем авто в его сторону. В результате воркутинец совершил наезд на представителя правопорядка и провёз его на капоте несколько десятков метров.

Суд признал парня виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима. Отмечается, что приговор не вступил в силу.

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