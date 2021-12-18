Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 7:30

Суд Коми отправил в тюрьму прокатившего на капоте полицейского 23-летнего парня

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Коми осудили 23-летнего парня, прокатившего сотрудника полиции на капоте машине. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек получил реальный срок.

Инцидент произошел в конце июля этого года в Воркуте. Страж порядка дежурил с коллегами у Центральной улицы, когда заметил молодого парня за рулем ВАЗ-2110. Парень явно был нетрезв. Полицейский попросил предъявить документы, но водитель не отреагировал, а начал двигаться на своем авто в его сторону. В результате воркутинец совершил наезд на представителя правопорядка и провёз его на капоте несколько десятков метров.

Суд признал парня виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима. Отмечается, что приговор не вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный воркутинец прокатил на капоте полицейского (видео)