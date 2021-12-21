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Общество21 декабря 2021 11:04

В Коми инспектор ДПС зачитал нарушительнице ПДД протокол в форме проповеди

Источник:kp.ru
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Инспектор ДПС Коми зачитал нарушительнице ПДД протокол словно он на проповеди в церкви. Видео с участием сотрудника Госавтоинспекции стремительно набирает популярность в Сети.

На кадрах запечатлено, как мужчина интерпретировал официальный документ в молитву, используя традиционные для священнослужителей слова и выражения, типа «окаянный» и «покаялись в нарушении».

Выяснилось, что нарушительница не была пристегнута ремнем безопасности. Именно об этом и сообщает ей лейтенант ДПС.

В пресс-службе МВД по Коми заявили, что по данному факту начата проверка. В ведомстве отказались подтверждать личность сотрудника полиции, также министерство не стало раскрывать в каком населенном пункте проживает креативный инспектор.

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