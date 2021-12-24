Стало известно, что случилось с журналисткой из Сыктывкара после пресс-конференции с президентом

Фото: личный архив.

Вчера, 23 декабря, прошла большая ежегодная пресс-конференция Президента страны Владимира Путина, в которой приняли участие свыше пяти сотен журналистов России и мира. От Республики Коми на традиционное мероприятие отправились три представителя СМИ Коми: Алексей Карпов, Вероника Морохина и Дарья Шучалина.

Напомним, что руководитель Коми регионального центра «ЖКХ контроль» Дарья Шучалина в большом мероприятии участвует не впервые. И свой вопрос Путину она задает уже третий раз. В 2012 году она предложила главе государства объявить в России Год ветеранов, в 2017-м спросила о перспективах освоения Арктики. Вчера вопрос Дарьи касался проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Пресс-конференция 2021. Скрин видео.

- Всегда, когда участвую в пресс-конференциях, ставлю перед собой задачу задать вопрос ньюсмейкеру. А когда речь о встречах с главой государства - вопросов с учётом моей журналистской и общественной деятельности настолько много, что я готова была бы беседовать с Владимиром Владимировичем часами, - рассказала «КП-Коми» Дарья Шучалина.

«Мы должны вытащить людей из трущоб», ответил Путин на вопрос журналистки из Коми, тема которого на самом деле является актуальной не только нашего региона, но и страны в целом.

Пресс-конференция прошлых лет. Скрин видео.

- Ответ президента, конечно же, обрадовал. На меня уже вышло буквально через полтора часа после окончания мероприятия руководство профильных федеральных структур, получив от первого лица страны поручение вникнуть в тему и разработать предложения по решению проблемы. Поэтому весь вечер после пресс-конференции погружала столичных должностных лиц в тонкости правового коллапса с ипотекой и аварийным жильем, - резюмировала Дарья.

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