Журналистка из Коми задает вопрос Президенту на пресс-конференции третий раз

Журналистка из Коми. Скрин видео.

Сегодня, 23 декабря, Президент России отвечает на вопросы журналистов со всей страны и мира в рамках ежегодной пресс-конференции. Свой задала и журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина. Вопрос касался переселения из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, что Дарья не единожды участвует в ежегодной пресс-конференции Президента России. Самое интересное, ей удается уже в третий раз пообщаться практически лично с главой государства.

В 2012 году она предложила Президенту объявить в стране Год ветеранов, а в 2017-м спросила о перспективах освоения Арктики.

В этот раз вопрос касался актуальной для региона проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья. Дарья напомнила, что программа переселения, стартовавшая в 2017 года, рассчитана на пять лет и скоро завершится. А аварийных домов с каждым годом становится все больше и больше.

Президент пообещал, что "мы все время этим занимаемся и обсуждаем, новая программа готовится".

- Мы должны вытащить людей из трущоб, - подчеркнул Путин.

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