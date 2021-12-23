Журналистка из Коми задает вопрос Президенту на пресс-конференции третий раз

Журналистка из Коми. Скрин видео.
Сегодня, 23 декабря, Президент России отвечает на вопросы журналистов со всей страны и мира в рамках ежегодной пресс-конференции. Свой задала и журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина. Вопрос касался переселения из ветхого и аварийного жилья.
Напомним, что Дарья не единожды участвует в ежегодной пресс-конференции Президента России. Самое интересное, ей удается уже в третий раз пообщаться практически лично с главой государства.
В 2012 году она предложила Президенту объявить в стране Год ветеранов, а в 2017-м спросила о перспективах освоения Арктики.
В этот раз вопрос касался актуальной для региона проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья. Дарья напомнила, что программа переселения, стартовавшая в 2017 года, рассчитана на пять лет и скоро завершится. А аварийных домов с каждым годом становится все больше и больше.
Президент пообещал, что "мы все время этим занимаемся и обсуждаем, новая программа готовится".
- Мы должны вытащить людей из трущоб, - подчеркнул Путин.
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