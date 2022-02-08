Путешественник Александр Зезегов рассказал о коми оленеводах Ямала

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

Александр Зезегов выпустил вторую серию своего фильма «Коми оленеводы Ямала. Серия №2». Ролик вышел на его Ютуб-канале и за пару дней набрал около 400 просмотров. Автор рассказывает о жизни оленеводов, их быте в чуме и работе оленеводов в бригадах.

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

В фильме путешественник познает быт оленеводов и людей, которые с самого детства привыкли жить в тундре. Спустя несколько дней пребывания автор вкусил все прелести ручной стирки: воду надо набирать из горной реки, согревать на печи и только после стирать вещи.

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

Экскурсия по чуму познавательна. Кто бы мог подумать, что тут полный порядок, хоть и называют комнаты балаганом.

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

- Так выглядит балаган – комнаты, где спят оленеводы. Балаган служит и душевой – выносишь подушки, заносишь ванну с теплой водой и душевая кабина готова, - знакомит Александр.

Никаких кроватей в чуме нет – между спиной и землей есть лишь слой линолеума и шкура оленя, которую используют также для пошива пим и малицы.

Автор рассказал про Джадж – иконостас, он считается самым чистым местом в чуме. Никто не может пройти между ним и печкой, это запрет.

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

Оленеводы из года в год приезжают на одно и то же место. Создатель ролика удивился, что оленеводы оставили на стоянке нарты с прошлогодними вещами, посудой, игрушками, велосипедами на целый год, а когда вернулись - все ждало их на месте.

В бригаде работают несколько семей. Мужчины трудятся не покладая рук, пасут оленей. Работа в чуме - забота женщины, за чумом - мужчины, так заложено традиционно. Готовят хозяйки в основном на очаге, но есть и более продвинутая техника - газовая плита - она сильно экономит дрова и время, не нужно топить лишний раз печь в летнее время. Вся работа в чуме на плечах женщины, а самая главная обязанность – приготовление еды.

Фото: скриншот видео Александра Зезегова

- В чуме нет духовки, вместо нее используют таз с углями. Параллельно с лепкой (выпечки) затапливают печь и ждут, когда в ней образуются угли, дальше пересыпают лопатой в таз и когда полностью все готово, выпечку выкладывают на сковороду и ставят на угли, затем все это задвигают под печь на 15-20 минут – жар идет и снизу и сверху, - инструктирует путешественник.

Конечно, не обходится без деликатесов. Александр попробовал панты – это рога молодого оленя, в них большое количество биоактивных веществ, белковых соединений, природных энергетиков. Используют панты не только в лечебных целях, но и как профилактическое средство от различных недугов. Автор ролика отметил, что у пантов есть противопоказания.

Александр Зезегов гостил в тундре семь дней и понял, оленеводы – народ гостеприимный и щедрый, и это при том, что каждый день для них – рабочие будни.

- Друзья, ищите возможность, изучайте, путешествуйте, - обратился к зрителям своего видео А. Зезегов.

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