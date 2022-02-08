Воркутинцы выбирают активный отдых, покоряя горы Заполярья

Фото: сообщество «Воркута Альпинизм»

Воркутинцы активно проводят свой досуг: гуляют на лыжах по Заполярью и разбивают лагерь, штурмуют ледодром. И, естественно, делятся своими фотографиями в соцсетях.

Фото: сообщество «Воркута Альпинизм»

Организатор – Центр отдыха и туризма Воркуты, при котором был создан альпинистский клуб.

– Есть помещение, снаряжение и рядом полигон для тренировок, – написали на странице Центра «Воркута Альпинизм». На полигоне, кстати, сотрудники сами соорудили ледодром – его лепили, заливали водой и штукатурили.

Фото: сообщество «Воркута Альпинизм»

Администраторы отметили, что в группа сделана для тех, кто любит горы вообще и Полярный Урал в частности, с целью развития альпинизма, горного туризма и объединения Воркутинцев совершающих походы и восхождения на любимом всеми Полярном Урале.

Фото: сообщество «Воркута Альпинизм»

На фотографиях с походов запечатлена особая красота Заполярья и воркутинцы, которые не боясь холода, прочесывают воркутинские окрестности и не только, устанавливают палатки с отоплением, наслаждаются шикарными бескрайними видами, покоряют искусственный ледодром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас есть свой Байкал»: снимки невероятных ледяных узоров сделали на реке под Воркутой

Жители Коми сфотографировали причудливые росписи на Соби (подробности)