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Здоровье8 февраля 2022 8:27

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 1645 новых случаев

Медицинская помощь понадобилась почти 200 жителям республики
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число зараженных коронавирусом: каждый день специалисты фиксируют более тысячи новых случаев инфицирования.

По состоянию на 8 февраля, в Коми лабораторно подтверждено 116 539 фактов заболевания, из которых 1 645 зарегистрированы за минувшие сутки. Показатель смертности также вырос на два новых случая. Всего за все время пандемии жертвами вируса стали 2 798 человек.

Госпитализация понадобилась 192 пациентам. Выздоровели за сутки 560 человек, за все время - 97 349.

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