«Его взгляд я не забуду никогда»: как брошенная собака стала членом семьи из Коми и научила любить

Я стала ловить себя на мысли, что ищу его взглядом: Ольга Зоткина. Фото: из личного архива героев публикации

Семья Зоткиных весной прошлого года приютила бездомного истощённого пса. К собаке, по словам теперь уже хозяйки пса Ольги, привело само сердце.

Сладко спит у мамы на ручках. Фото: из личного архива героев публикации

Сладко спит у мамы на ручках. Фото: из личного архива героев публикации

У семьи уже был кот Артём, которого взяли девять лет назад из кошачьего приюта для дочурки, и семилетний английский кокер-спаниель София – любимец главы семейства.

– К животным я всегда относилась ровно: с меня уход, кормление, лечение, а любовь и ласка – это к остальным членам семьи. Волонтерством не занималась, думала, что вокруг много бездомных животных, ну и пусть живут. Пока на своем жизненном пути я не встретила его… – начала рассказ Ольга.

Сын собеседницы занимается плаванием в спортивной школе бассейна «Орбита», каждое утро она отвозит его на машине в другой конец города, забирает обратно. Примерно в апреле прошлого года около театра драмы она заприметила пса, который радостно побежал за их машиной, виляя дружелюбно хвостиком.

По всей видимости у него уже не было сил встать, он лишь грустно провожал взглядом людей. Фото: из личного архива героев публикации

– Мы с сыном посмеялись и поехали дальше. В другие дни замечали его на улице Карла Маркса, и всегда он мне встречался, мелькал перед глазами. Я стала ловить себя на мысли, что ищу его взглядом, – стала замечать горожанка.

Только с каждым днем встречи его и Ольги становились все грустнее и грустнее. Поначалу он бегал радостный, затем с умоляющим взглядом ходил за проходящими мимо людьми, ища в них поддержку и заботу, а потом все чаще лежал вдоль дороги. По всей видимости у него уже не было сил встать, он лишь грустно провожал взглядом людей в надежде, что хоть кто-то обратит на него внимание.

– Однажды я остановилась на светофоре у перекрестка Чкалова - Карла Маркса, он лежал свернувшись клубочком на тротуаре, весь такой грязный, худой… Мы с ним встретились взглядом. И это взгляд я не забуду никогда! Полный беспомощности, страха и отчаяния, взгляд умирающего живого существа, – вспоминает Ольга.

В тот день она никак не могла найти себе места, все думала: что делать? Как ему помочь? Почему он, милейший пес с хозяйским ошейником, оказался на улице?

– Я нашла группу «потеряшек», и во всех постах писали, что он уже давно слоняется по улицам, его никто не ищет и, скорее всего, его просто выкинули на улицу. Тут я решила, нужно спасать! Почему бы и нет, – в этот день Ольга приняла окончательное решение.

Семейный совет высказал единогласное «ЗА», даже несмотря на то, что с ним предстояло много забот.

Пес стал любимцем семьи. Фото: из личного архива героев публикации

– Одним из холодных апрельских вечеров я поехала за ним. Долго искала, но нигде не могла найти. Из соцсетей я узнала, что его забрали на передержку, мы созвонились с волонтером, и через несколько дней пес был у нас дома, – говорит собеседница.

София и Сильвестр - лучшие друзья. Фото: из личного архива героев публикации

И тут у семьи начались сумасшедшие будни. Сказать, что пес был в плачевном состоянии, это не сказать ничего. Истощенный, он еле стоял на ногах, кости – все в буграх, была деформированная грудная клетка, то ли от неправильно сросшихся переломов, то ли от рахита, милую мордашку покрывали кровавые корки, видимо от побоев его сородичей. Подушечки лап были в язвах и отекали, оставляли при ходьбе кровавые следы.

Глава семейства сразу полюбил нового члена семьи. Фото: из личного архива героев публикации

Психическое состояния вообще было тяжелым, он боялся абсолютно всего, даже не давал просто себя погладить, на любые попытки действий была агрессия – рычал, скалил зубы, пытался укусить или же просто забивался в угол.

А у нас из окна собака классная видна! Фото: из личного архива героев публикации

– В первые дни не ел ничего, только пил – очень много, жадно, сколько дашь – всё выпьет. Потом потихоньку начал есть, было ощущение, что какую бы еду не дали, он пробует ее впервые: яйца, творог, мясо уплетались с таким изумлением, даже с выраженной пищевой агрессией, – хозяйка вспоминает реабилитационный период введение прикорма.

С собакой пришлось серьезно поработать, но семья сплотилась, и все вместе они справились со всеми трудностями: научились гулять в ошейнике и на поводке, мыться, расчесываться, лечиться, ездить на лифте и в машине, спускаться по лестнице, не бояться людей, других собак и машин, ходить в туалет только на улицу и только в пустыре – подальше от дома и общественных мест.

София и Сильвестр - лучшие друзья Фото: из личного архива героев публикации

– Честно говоря, было очень тяжело, иногда просто опускались руки, только благодаря семье, взаимовыручке и поддержке мы со всем справились. Теперь у нас есть еще один полноправный член семьи: Сильвер, Сильвестр, Селивозный, как его только мы не называем. Он научился дружить с другими животными в семье, радостно играет даже с другими собаками во дворе, – гордится успехами питомца спасительница собаки.

Пес научился играть с игрушками и палками, знает команды и за вкусняшку радостно их выполняет. Животное менялось на глазах: из забитого, измученного существа он превратился в гордого, добродушного, интеллигентного и веселого пса.

Хозяйка пса точно знает, что собака не зря была подарена им судьбой. Фото: из личного архива героев публикации

– Благодаря Сильверу я по другому стала относиться к животным, я провожу с ними много времени, играя, да просто валяясь с ними. Я понимаю, что это так прекрасно, столько любви они дают, а преданный и благодарный взгляд нашего спасенного пса никого не оставляет равнодушным, – заключила Ольга Зоткина.

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