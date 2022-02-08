«Пес очень добрый»: волонтеры Вуктыла спасли подстреленное бездомное животное

Животное было чудом спасено неравнодушными горожанами. Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

Вуктыльцы сообщили, что их любимый и добродушный уличный пес, который вызывал лишь положительные эмоции у горожан, был безжалостно ранен неизвестным. Выяснилось, что в несчастное животное выстрелили из ружья. Чтобы спасти бедолагу сплотились все неравнодушные, об этом рассказали в Центре защиты животных «Сердце Чистейшей Породы».

- В последнее время некоторые стали замечать изменения в здоровье животного и появившиеся открытые раны на его теле. Кто-то старался накормить и помочь бедняге продержаться очередной день на улице. Кто-то - отвезти к ветеринару, но малыш не давался. Когда самочувствие стало совсем плачевным, и несчастный не смог поднять даже голову, его заметили несколько неравнодушных людей, - написали пост в сообществе.

Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

Волонтёры сообщили, что собаке пытались оказать помощь самостоятельно, но состояние оказалось гораздо хуже. Ребята оперативно отвезли животное к ветеринару, чтобы спасти раненую собаку, ветеринар провел серьезную 3-х часовую операцию, в ходе которой из ран извлекли с дюжину элементов дроби. Помимо серьезных травм, ранения вызвали сильнейший воспалительный процесс. Лечение не требовало отлагательств.

Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

- Каким-то чудом собака смогла дождаться помощи. Помимо операции и наложения швов, малышу потребовалось установить катетер, обеспечивающий отток гноя из ран. И катетер в лапке для ежедневных инъекций, - рассказали о лечении пса.

Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

Бедняге теперь предстоит долгий восстановительный процесс. И сейчас ему, как никогда, нужна человеческая помощь и поддержка. За операцию и процедуры пёсика расплатилась девушка, однако на лечебные манипуляции и дальнейшее лечение волонтёрам пришлось открывать счёт, который закрыли буквально за день.

Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

- Теперь у малыша есть имя Весёлый. Два дня после операции он провел у чудесного молодого человека Евгения, ежедневно получал необходимые инъекции и домашние вкусности. Так как в массивной шубке дома ему было очень жарко, малыш переехал на лоджию к не менее чудесной женщине, где он продолжит необходимое лечение, - волонтёры поделились новостями о состоянии собаки, опубликовав фотографии спасённого.

Фото: Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы»

В комментариях вуктыльцы сообщали, что Весёлый - не единственная кличка пёселя.

- У него много имен: Чипка, Пушок, Снежок. Откликался на кличку Снежок, - написала Ирина Малащенкова. А Маргарита Слюсар добавила, что дети называют пса Принцем, животное очень доброе.

Центр защиты животных «Сердце Чистейшей Породы». обратились к правоохранительным органам через соцсети, что если они решат заинтересоваться стрельбой в черте города из огнестрельного оружия в преступных целях, очевидцы готовы дать показания. Также сохранена дробь, извлеченная из покалеченного животного.

Напомним, это не первый случай, когда так жестоко пытались расправиться с животным. Годом ранее вся республика переживала за бедного Тузика, которого также пытались убить выстрелом из ружья прямо в населённом пункте. История Туза закончилась хорошо - его вылечили и он нашёл любящую семью.

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